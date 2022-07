Silvio Garattini ospite a San Vito al Tagliamento

L’associazione In buona salute San Vito ospiterà mercoledì 13 luglio un grande farmacologo, Silvio Garattini, una delle figure più importanti nel panorama scientifico nazionale e internazionale. Medico e libero docente in chemioterapia e farmacologia, fondatore nel 1961 e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche -Ircs mario negri, autore di molte pubblicazioni e libri sarà all’auditorium Concordia alle 19 per presentare il suo ultimo volume 'Brevettare la salute? una medicina senza mercato'.

La pandemia e la discussione che si è sviluppata attorno alle licenze sui vaccini, hanno drammaticamente mostrato che il nostro sistema economico, e in particolare l’istituto del brevetto e della proprietà intellettuale in campo medico, richiedono un prezzo alto da pagare in termini di monopoli e disuguaglianze. E’ possibile allora un futuro in cui tutti possano godere dei frutti della scienza e della tecnologia senza il salato pedaggio che il mercato chiede? E’ possibile ripensare la brevettabilità di ciò che è necessario alla salute? Sono le questioni quanto mai attuali e dirimenti che il noto farmacologo affronterà.

Garattini è impegnato da decenni nell’affermazione del diritto universale alla salute. Un diritto di tutti e un accesso universale alle cure è necessario e possibile.

"La presenza di Silvio Garattini vuole essere un'ulteriore manifestazione di attenzione ai bisogni di salute dei cittadini, superando disuguaglianze e nel contempo di mobilitazione per salvaguardare il servizio sanitario nazionale pubblico", spiegano dall'associazione. "Questo è quanto mai importante vista la situazione di grave difficoltà del servizio sanitario sia per la cura ospedaliera sia per la medicina territoriale".