Simone Pfeiffer nuovo medico a Feletto Umberto

L’11 luglio ha preso servizio a Feletto Umberto il nuovo medico di medicina generale: si tratta di Simone Pfeiffer, laureato all’Università di Udine nel 2014 in Medicina e Chirurgia, voto 110/110 e Lode. L’ambulatorio si trova in via Enrico Fermi 100 a Feletto Umberto, sopra i locali della Farmacia comunale.

“Con grande piacere, a nome di tutta la cittadinanza, ho dato il benvenuto al dottor Pfeiffer – commenta il Sindaco di Tavagnacco Moreno Lirutti – nuovo medico di famiglia assegnato alla nostra comunità. Colgo l’occasione anche per ringraziare il Consiglio di Amministrazione della Farmacia comunale che ha messo a disposizione uno dei nuovi ambulatori acquisiti dalla Farmacia comunale sede di Feletto. Il dottor Pfeiffer è già operativo quindi chi desidera iscriversi con lui può farlo direttamente online tramite Sesamo, il portale informatico della Regione dedicato alla salute, oppure accedere di persona all’anagrafe sanitaria di Feletto Umberto in orari di apertura (martedì e giovedì 9.30-12.15). A lui i nostri auguri di lunga permanenza tra di noi e di buon lavoro!”.

Il dottor Simone Pfeiffer è raggiungibile al numero 3462654389, che è possibile contattare durante gli orari di reperibilità telefonica: lunedì e giovedì 8.30-10 / 13.30-15; martedì, mercoledì e venerdì 8.30-9 / 13.30-15.30. Gli orari di apertura dell’ambulatorio, al quale si accede solo su appuntamento, sono i seguenti: lunedì e giovedì 15-18, martedì, mercoledì e venerdì 9-12.