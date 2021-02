Sindrome delle gambe senza riposo, l'Ue sostenga la ricerca

“La sindrome delle gambe senza riposo, nota anche come Restless Legs Syndrome (RLS), è una malattia neurologica cronica che colpisce una percentuale importante, circa il 5-10%, della popolazione adulta, con un’incidenza maggiore nei soggetti femminili con un rapporto donne/uomini di circa 2 a 1”.



Lo scrive in una nota l’europarlamentare della Lega, Elena Lizzi, che ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere se “intenda promuovere la ricerca scientifica sulla Sindrome RLS, nel quadro del programma UE per la salute 2021-2027 e stanziare nuovi fondi per la ricerca sui geni responsabili della sindrome”.



“Le attuali terapie sono prevalentemente farmacologiche e sintomatiche. I farmaci considerati di prima scelta sono i dopamino-agonisti non ergot e i farmaci anticonvulsivanti.

Purtroppo, il 40% di pazienti non risponde a queste terapie e un altro 25-50%, trascorso un anno, le abbandona per mancanza di benefici o per gli effetti collaterali. Dopo alcuni mesi di assunzione dei dopamino-agonisti, i risultati –spiega l’esponente della Lega, sono negativi ed addirittura molto dannosi con effetti come anticipazione nell’orario di comparsa dei sintomi, incremento nella loro intensità e maggior estensione delle zone del corpo interessate. Nel 2007, un'équipe internazionale di ricercatori ha individuato i geni responsabili del controllo dello sviluppo della sindrome come i geni MEIS1 e BTBD9 MAP2K5 e il LBXCOR1”.

“Nel 2014, la Commissione Europea ha approvato l’impiego della combinazione fissa di ossicodone e naloxone e i positivi risultati –conclude Lizzi- dimostrano che questa associazione potrebbe essere un’arma terapeutica valida”.