Sito multilingue per l'Azienda sanitaria del Fvg

Da oggi è ulteriormente ampliata la versione plurilingue del sito ASUFC . E’ possibile infatti visualizzarne le versioni anche in lingua slovena e in lingua tedesca.

Grazie ai finanziamenti per la tutela delle lingue minoritarie con la legge 482/1999, 38/2001 e 26/2007 è stato possibile dare un valore aggiunto alla completezza del sito, avvalendosi della collaborazione degli sportellisti di lingua che hanno lavorato alle traduzioni (Igor Cerno per lo sloveno, Isabella Brusut per il tedesco).

E’ possibile visualizzare il nuovo sito dell’Azienda sanitaria ai seguenti link:

Fai clic sul nostro nuovo sito web! www.asufc.sanita.fvg.it

Klikni na našo novo spletno stran v slovenščini! www.asufc.sanita.fvg.it/sl/

Auf Deutsch www.asufc.sanita.fvg.it/de

L’Azienda è sensibile al tema dell’ informazione plurilingue considerando la peculiarità e unicità della stessa nel cui territorio sono presenti tutte le comunità linguistiche regionali e porta avanti un piano di comunicazione in cui le lingue minoritarie del territorio hanno un posto di rilievo nella convinzione che la madrelingua è uno strumento importante e necessario per informare i cittadini e per far leva sull’educazione sanitaria; l’utilizzo della madrelingua è un mezzo indispensabile per creare un contatto più diretto, comprensibile e immediato con la popolazione.