Società Alpina Friulana e Dopolavoro Ferroviario di Udine, 7mila euro alla Terapia Intensiva

Si fermano le attività, non la generosità. Bloccate come tutti dai provvedimenti del Governo per fermare la pandemia da Covid-19, Società Alpina Friulana e Associazione Dopolavoro Ferroviario di Udine si sono attivate per aiutare chi è in prima linea nella lotta al virus. Una raccolta fondi lanciata fra i soci a seguito dell’emergenza Covid ha raccolto 7.000 euro. La cifra è stata donata a favore della terapia intensiva dell’ospedale di Udine.



Ieri il presidente dell’Alpina Antonio Nonino e quello del Dlf Franco Gortan hanno provveduto a versare la somma sul conto dell’ospedale. “Certe montagne hanno cime che devono essere salite insieme. Come questa, su cui tutti siamo. Abbiamo voluto fare la nostra parte”.



La sottoscrizione dei soci dalle due storiche associazioni udinesi sarà indirizzata, in accordo con la direzione dell'ospedale, all’acquisto di materiale per la protezione individuale degli operatori (medici, infermieri e personale ausiliario) e di attrezzature necessarie per il funzionamento del reparto che accoglie i malati in fase acuta.



“Chi è malato, chi lavora in prima linea soffre più di tutti, e il nostro pensiero e aiuto concreto va a loro. Questa condizione che stiamo vivendo è dura per tutti. I nostri soci sono una parte attiva e partecipe della vita sociale e culturale, che in questo momento è azzerata. La sconfitta di questa terribile pandemia significa anche la ripresa delle nostre attività quotidiane che tanto ci mancano. Uniti, com’è nello spirito dei nostri sodalizi, ce la faremo”.