Sold out per le visite cardiovascolari a Tiare Shopping

Il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse, in collaborazione con LILT Isontina e ASUGI, prosegue il progetto “Prevenzione al Tiare” con iniziative gratuite per promuovere la cultura della salute e della prevenzione mediante visite mediche specialistiche, che per il mese di luglio sono dedicate alla circolazione sanguigna.



In meno di un’ora dalla messa online, tutti gli appuntamenti per le visite cardiovascolari (con misurazione di glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione della pressione ed elettrocardiogramma) previsti dal 20 al 23 luglio sono stati prenotati, a testimonianza di quanto il tema della prevenzione sia sentito dalla comunità regionale e quanto anche lo specifico screening di luglio fosse atteso.



Nelle giornate dal 20 al 23 luglio, oltre al Camper medico appositamente attrezzato dove verranno effettuate le visite dermatologiche, garantendo la massima sicurezza, all’interno della galleria del Tiare Shopping verrà predisposto un desk informativo in cui i referenti di LILT Isontina saranno a disposizione per rispondere a dubbi e quesiti a tema prevenzione che, specie in tempi di pandemia, permette di avere un impatto significativo sulla prognosi.



Il progetto complessivo

Misure di sicurezza e privacy

Dichiarazioni

“In questo periodo vi è stato un sensibile peggioramento delle attività di prevenzione cardiovascolare per il timore di andare dal medico o in ospedale da parte dei pazienti e per l'enorme mole di lavoro legata alla gestione del Covid da parte degli operatori sanitari. Inoltre durante il lockdown i fattori di rischio sono aumentati per gli anomali stili di vita legati alle restrizioni: da una alimentazione con un più elevato livello calorico alla minore attività fisica fino alla ripresa di cattive abitudini come il consumo di alcool o il fumo”. Grazie a questa iniziativa è giunto il momento di riavvicinarci, di abbattere tale muro e di riconciliare il Territorio all’Ospedale” - ha dichiarato la dottoressa, Direttore SC Cardiologia P.O. Gorizia-Monfalcone, Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - A.S.U.G.I.- Il progetto “Prevenzione al Tiare” risponde alla filosofia del Tiare Shopping di “dare valore alle persone, alle comunità e al nostro pianeta” e di voler contribuire all’adozione di uno stile di vita più sano e sostenibile, che si integra nel programma POP – People of Planet, un progetto per la comunità che parla di sostenibilità in maniera semplice e comprensibile a tutti. In particolare, in conseguenza del Covid19, anche in Friuli Venezia Giulia, il territorio ha manifestato una forte esigenza di informazione e rassicurazione in tema salute. Come evidenzia una ricerca dell’Istituto Ipsos MORI, commissionata da GSK Consumer Healthcare, la pandemia ha creato negli italiani una maggiore coscienza dell’importanza della tutela della salute e ha rafforzato la fiducia in medici e operatori sanitari. Dall’altra parte, molte persone hanno ammesso di sentirsi meno tranquille all’idea di recarsi in ospedale o in ambulatorio per effettuare visite specialistiche o informarsi sui protocolli di prevenzione, per paura di contrarre il Covid. A ciò si aggiunge che, in alcuni casi, i timori per una situazione economica incerta hanno spinto alcune famiglie a rimandare la prenotazione di esami diagnostici preventivi in assenza di sintomi, per posticipare i costi di esami diagnostici e ticket sanitari.Consapevoli di tutti questi fattori e di quanto la probabilità di guarigione da ogni malattia, specialmente nel caso di tumori, sia tanto più alta quanto più precoce è la diagnosi, il Tiare Shopping si è sentito ulteriormente responsabile in quanto luogo ad alto traffico di persone nel dover fornire facile accesso a soluzioni e stimoli che possano fare la differenza e migliorare il modo di vivere dei clienti. É nata così un’iniziativa che rafforza la cultura della corretta informazione e della prevenzione per tutti: sia a chi non si rivolge ai consueti canali per difficoltà economiche, sia a chi semplicemente non ci pensa, sia a chi tende a sottovalutare l’importanza di informarsi e adottare stili di vita sani. Per portare avanti questo progetto di cultura della salute e della prevenzione, il Meeting Place ha deciso di collaborare con due delle principali realtà del territorio attive nel settore: la LILT Isontina - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e l’ASUGI - Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. La collaborazione prevede la messa a disposizione di un camper medico omologato per visite specialistiche gratuite, effettuate da medici ASUGI, da prenotarsi preventivamente online sul sito web dedicato https://landto.me/tiareshopping/- Il personale presente in loco si occuperà di misurare la temperatura, far firmare l’autodichiarazione COVID 19 e dare le indicazioni relative alle modalità di accesso (indossare correttamente la mascherina, seguire il percorso di ingresso e uscita dal mezzo).All’esterno dell’unità mobile sarà presente una colonnina contenente gel igienizzante e un kit di guanti e mascherine chirurgiche a disposizione dei clienti che ne avranno bisogno. Ciascuna visita avrà una durata di circa 20 minuti e al termine di ogni visita il personale addetto alle pulizie salirà a bordo per la sanificazione degli spazi.In caso di mancata presenza di uno degli utenti prenotati, il personale presente potrà invitare i clienti di passaggio ad accedere al servizio, previa compilazione dell’autodichiarazione e visione dell’informativa privacy dell’attività.Qualsiasi informazione che emergerà durante il colloquio sarà strettamente riservata e legata al rapporto paziente/medico, così come l’esito della visita.- “In qualità di destinazione ad alto traffico, riteniamo che sia nostra responsabilità rendere una vita sostenibile e salutare una scelta facile per il maggior numero di persone possibile. Con questa iniziativa Tiare Shopping prosegue quindi il suo impegno nel fornire stimoli e soluzioni che aiutino a migliorare la loro vita, in questo caso agendo per consentire loro di tutelare il bene più prezioso, la salute. Lavorando con due partner importanti della nostra comunità locale, ASUGI e LILT, vogliamo aiutare i nostri clienti a vivere una vita più consapevole e più sana, offrendo visite mediche specialistiche gratuite in un contesto comodamente raggiungibile e protetto” afferma Giuliana Boiano, Direttore Meeting Place Villesse Tiare Shopping.“Un’Azienda Sanitaria pubblica ha il compito di informare la popolazione e diffondere il più possibile le informazioni sui corretti stili di vita e sulla prevenzione di eventuali patologie. È importante imparare a riconoscere quei piccoli segnali che non devono essere trascurati o sottovalutati, ma segnalati al personale sanitario dedicato, dal medico di medicina generale, fino allo specialista in materia. Anche la partecipazione alle attività di screening rivolte alla popolazione è di fondamentale importanza: iniziative come questa sono utilissime per incentivare la partecipazione in quanto si svolgono in ambienti sociali molto vicini alla popolazione e sono sicuramente da portare avanti e sviluppare nel tempo” dichiara Daniele Pittioni, Direttore Sanitario Ospedali di Gorizia e di Monfalcone.“La Lilt Isontina, impegnata nella prevenzione primaria delle malattie oncologiche, ritiene che questa iniziativa voluta dal Tiare, finalizzata alla promozione di adeguati stili di vita, per il raggiungimento di un elevato standard di benessere e salute della popolazione, sia un'importante occasione per raggiungere quante più persone, con messaggi chiari e rassicuranti. In campo oncologico, forse più che in altri settori della medicina, la prevenzione fa realmente la differenza. Messaggi semplici e irrinunciabili: una giusta alimentazione, un'adeguata attività fisica, l'astensione dal fumo; il rispetto di queste tre indicazioni è il maggiore investimento che si possa fare per la prevenzione primaria delle malattie oncologiche” Michele Luise, Presidente LILT Isontina.