Solidarietà a infermieri e operatori dell’Ucraina

In questi tragici momenti che non avremmo mai voluto vivere, Federsanità Anci Fvg vuole essere vicina ed esprime tutta la propria "solidarietà agli infermieri, OSS e operatori provenienti dall’Ucraina, in gran parte donne, che operano da anni nei nostri servizi sanitari e sociosanitari, così come alle moltissime assistenti familiari ucraine che assistono i nostri anziani a domicilio".



Ieri, una delle 34 case di riposo associate, l’ASP “Daniele Moro” di Morsano al Tagliamento, ha esposto all’esterno della struttura uno striscione per esprimere vicinanza alle sue operatrici ucraine, confermata anche da molte altre strutture in tutta la Regione. "Si è trattato di un piccolo gesto per rompere il senso di impotenza e rabbia verso un evento che, ancor più dopo due anni di pandemia, pare di incredibile disumanità - spiegano -".



“Il dramma di questa azione bellica ha portato grande coinvolgimento emotivo e solidarietà anche all’interno dei servizi sanitari, ospedalieri e delle case di riposo, dove lavorano moltissime operatrici ucraine, che in questo momento stanno vivendo drammi familiari angoscianti, con grande paura per le sorti dei propri cari”, commenta con grande tristezza Giovanni Di Prima, coordinatore dei Direttori delle Case di riposo di Federsanità Anci Fvg.



“Molte di queste donne hanno gli occhi gonfi di commozione e visi atterriti perché spesso non riescono a contattare i propri figli e genitori nel paese di origine - conclude Di Prima -”.