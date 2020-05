Solidea Onlus dona un videogastroscopio portatile ad Asugi

Asugi ringrazia l’associazione Solidea Onlus, nella persona del signor Edo Calligaris, per la donazione di un videogastroscopio portatile, del valore di 48.926 Euro, che sarà destinato alla Gastroenterologia di Gorizia e Monfalcone.

Il Servizio di Endoscopia di Gorizia e Monfalcone esegue oltre 5.500 esami endoscopici all'anno nei due nosocomi, con circa 500 endoscopie in urgenza sia per le alte che per le basse vie digestive.

L'acquisizione di questa nuova colonna endoscopica facilmente trasportabile consente l'esecuzione della procedura endoscopica su pazienti Covid o sospetto Covid senza che questi debbano essere trasportati in altri ambienti, riducendo notevolmente il rischio di contaminazione. Le sue dimensioni ridotte e compatte si adattano perfettamente a queste nuove esigenze e ne favoriscono la sanificazione in tempi rapidi.

Questa apparecchiatura riunisce le funzioni di illuminazione, insufflazione, visualizzazione ed elaborazione delle immagini in un sistema estremamente compatto e facilmente trasportabile. E’ possibile eseguire colonscopie e gastroscopie anche operative in urgenza. Il sistema è facilmente trasportabile e quindi disponibile all'occorrenza nei due nosocomi e può essere utilizzato anche per gli esami in rianimazione o sala operatoria per pazienti non Covid.



“Ringrazio l'associazione "Solidea Onlus" per la donazione dell'apparecchiatura videogastroscopio destinata alla gastroenerologia di Gorizia e Monfalcone, che come suggerito dalle linee guida nazionali gli esami endoscopici richiesti in urgenza in pazienti sospetti Covid devono essere eseguiti al letto del malato sia che questi sia ricoverato in Unità intensiva, in reparto o al Pronto Soccorso, " lo dichiara il vicepresidente della Regione FvgL'acquisizione di questa nuova strumentazione va ad implementare la dotazione strumentale del, consentendo esami sempre più affidabili e di elevata qualità per i nostri pazienti.L’apparecchiatura sarà consegnata oggi, lunedì 5 maggio.