Sono positivo al Covid, cosa devo fare?

Il grande numero di persone che risultano positive al tampone effettuato negli ultimi giorni non permette agli operatori di Sanità Pubblica di essere sempre tempestivi nella loro presa in carico e nel loro isolamento.

Quindi, in caso di positività, in attesa di essere contattato dal Dipartimento di Prevenzione, dovranno essere adottati i seguenti comportamenti:

- avvisare immediatamente i contatti stretti delle ultime 48/72 ore affinché si pongano in quarantena o autosorveglianza;

- rimanere al proprio domicilio, senza uscire di casa e mantenendosi isolato anche dai conviventi; rimanere quindi nella propria stanza con la porta chiusa, evitando gli spostamenti all’interno dell’abitazione;

- utilizzare, se possibile, una stanza e un bagno non condivisi con altre persone, arieggiando frequentemente i locali. Se non è possibile l’uso esclusivo di un bagno, dopo ogni utilizzo effettuare una disinfezione delle superfici e dei sanitari con prodotti disinfettanti idonei (es: candeggina diluita 1/10, alcool al 70% ecc.): il locale deve essere arieggiato prima dell’accesso delle altre persone;

- non condividere con i conviventi gli oggetti (es. telefono cellulare, personal computer, auricolari, cuffie, penne, libri, fogli ecc.) o disinfettarli accuratamente dopo l’uso;

- assicurarsi di essere raggiungibile telefonicamente per le comunicazioni degli operatori di Sanità Pubblica;

- misurare la temperatura due volte al giorno (mattina e sera) e tutte le volte che si ha la sensazione di avere la febbre.

In caso di comparsa dei sintomi (febbre, tosse, sintomi respiratori…): avvisare immediatamente il medico curante. Non andare direttamente né in ambulatorio né al Pronto Soccorso e attendere le indicazioni del medico curante. Solo in caso di urgenza chiamare il 112.