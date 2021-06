Sores, a fine mese sarà discussa la mozione delle Opposizioni

Nella seduta del Consiglio regionale di fine mese sarà discussa una mozione, sottoscritta da tutte le Opposizioni sulla vicenda De Monte-Sores.

"Il punto chiave dell'atto è chiaro: i cittadini del Friuli Venezia Giulia devono poter contare, quando si parla della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores), su una direzione stabile - spiegano i consiglieri Tiziano Centis e Simona Liguori (Gruppo Cittadini) - e scelta sulla base di un concorso, come vuole la legge. Non è più possibile che il cervello del sistema dell'emergenza/urgenza, di fondamentale importanza per la regione, sia gestito ancora da un facente funzioni".

"L'assegnazione in comando di Amato De Monte, viceversa, va a prolungare questa situazione di instabilità, iniziata a metà 2019 - aggiungono ancora Centis e Liguori -. Ciò si ripercuoterà anche nell'ospedale di Udine, ove necessariamente si dovrà ricorrere a un facente funzione per sostituire De Monte nel reparto di anestesia e rianimazione".

"Posto che il vaccino immunizza dal virus, ma non dai concorsi - ironizzano i due consiglieri -, non vorremmo che tutte le dichiarazioni di De Monte, i suoi dubbi e la notizia della sua vaccinazione mettano in ombra il cuore della vicenda, ovvero che Sores non può più essere guidata da un facente funzione in via provvisoria. Riteniamo necessario che si faccia un passo indietro rispetto alla sospensione della procedura concorsuale, che vede quattro medici candidati alla direzione".