Sostegno all'autismo, nuovo servizio di residenzialità innovativa

"La convenzione firmata oggi è uno di quegli atti di normalità che tutti noi auspichiamo in un momento difficile a causa della pandemia. Un atto estremamente importante per un sistema in grado di dare risposte ai cittadini, seguendo la linea tracciata dalla legge di riforma approvata da questa Amministrazione che prevede una forte integrazione del sistema sociosanitario".

Lo ha affermato questa mattina il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante la firma di una nuova convenzione fra Fondazione Progetto Autismo Fvg e l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale.

"La giornata inizia nel migliore dei modi - ha aggiunto Riccardi -. Sono molto contento che sia stato siglato questo atto che consentirà di migliorare le prestazioni dei servizi alle persone fragili".

La nuova convenzione, oltre a dare continuità alle già consolidate esperienze dei servizi diurni "Special Needs" e "Work in progress" che possono accogliere 30 persone, prevede infatti l'attivazione di un servizio di residenzialità innovativa attraverso l'utilizzo di due appartamenti - ognuno dei quali può ospitare quattro persone - realizzati recentemente all'interno dello stabile della Fondazione.

Una realtà che costituisce un punto di riferimento fondamentale a livello regionale per la presa in carico e per gli interventi in favore di bambini e adulti che presentano disturbi dello spettro autistico.

"A causa del Covid-19 e della diffusione delle sue varianti stiamo passando un momento non facile - ha puntualizzato il vice governatore -. Dobbiamo essere prudenti e lucidi nelle decisioni da prendere, anticipando alcune azioni sulla base delle tendenze dell'epidemia".