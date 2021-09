L’associazione Sofia per la famiglia, innovativa startup al femminile che si occupa di supportare le famiglie che gestiscono in casa persone con demenza e anziani in stato di fragilità, organizza per domenica 19 settembre SosteniAmoCi, una giornata per parlare di Alzheimer. L’appuntamento è in programma dalle 9.30 alle 19.30 nella sala consiliare di Villesse - Palazzo Ghersciach.

Sarà l’occasione per scoprire terapie non farmacologiche e nuove tecnologie di assistenza per prendersi cura delle persone affette da Alzheimer.

L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Villesse e in collaborazione con le associazioni Alzheimer Isontino e Mitteleuropa sarà a ingresso gratuito e si rivolge a familiari, operatori, pazienti e a chiunque si occupi di demenza. Al mattino in calendario le relazioni dedicate a progetti innovativi nel campo delle demenze mentre al pomeriggio spazio a brevi workshop esperienziali in sessioni parallele su tematiche importanti come la stimolazione cognitiva, la movimentazione della persona a letto, la stimolazione musicale e la disfagia.

Inoltre sarà possibile visitare l'innovativa "stanza della demenza" un'installazione unica nel suo genere, per la prima volta in regione, che permette a chi la visita di sperimentare ciò che prova una persona affetta da demenza, in maniera da organizzare poi una migliore assistenza.