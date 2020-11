Spesa e farmaci a domicilio per over 65 e persone in quarantena. Il Comune di Pordenone ha riattivato il numero 0434 392290 per tutti gli over 65 e le persone positive al Covid in quarantena per la consegna di farmaci e spesa a casa. Il servizio sarà a cura dei volontari di Protezione civile comunale e Croce rossa.

Gli utenti potranno chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17. Le consegne, invece, saranno effettuate nelle giornate di martedì e giovedì.