Giovedì 15 settembre sono in programma, a Roma, gli Stati Generali dell'invecchiamento attivo, una giornata di confronto per affrontare in modo nuovo, nella forma e nei contenuti, il tema dell’invecchiamento, non più problema o carico sociale, ma come straordinaria opportunità sociale, sociologica e sanitaria.

Al mattino si terranno importanti interventi istituzionali, mentre nel pomeriggio, dalle 14.20, la sessione Muoversi verso la salute: Best Practices nella promozione del movimento a cura di Simfer - Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, Federsanità – Confederazione delle Federsanità Anci regionali.

Dopo l'introduzione di Maurizio Masucci, presidente del Comitato scientifico Simfer, coordinati da Alessandro Stranieri, del Dip. Scienze Biomolecolari Scuola di Scienze Motorie Università di Urbino e Referente Comitato Italiano Scienze Motorie, sono in calendario gli interventi di Giuseppe Napoli, Vice presidente Vicario Federsanità - Confederazione delle Federsanità Anci regionali e presidente di Anci Fvg; Barbara De Mei, Direttrice Reparto Sorveglianza fattori di rischio e Strategie di Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di Sanità; Ernesto Andreoli, consigliere di Presidenza Simfer.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming