Stop all'attività dei medici di base

AsuGi informa che martedì 15 giugno l'attività dei Medici di Medicina Generale sarà interrotta per consentire la loro partecipazione a un evento formativo. In questa giornata il Servizio di Continuità Assistenziale sarà attivo dalle 14 alle 20 (a seguire il Servizio continuerà la consueta attività).

Al Servizio si accede telefonando per l'Area Giuliana: Numero Verde per i Servizi sanitari non urgenti 800614302; per l'Area Isontina: Gorizia e Gradisca 0481-547209 / 0481-538457, Cormons 0481-60100, Monfalcone 0481-791981, Grado 0431-878154.