Stress e ansia da lockdown? L'esperto risponde in diretta

Debutta oggi su Telefriuli “Linea rossa”, la nuova trasmissione in diretta durante la quale riconosciuti professionisti si metteranno a disposizione dei telespettatori, per aiutarli ad affrontare i disagi e superare le preoccupazioni legate a questo periodo di emergenza sanitaria.

Non tutti sono in grado di gestire da soli lo stress psicologico, la paura e l’angoscia legate a una situazione che si protrae orami da un anno. Il lockdown e le restrizioni che limitano la libertà personale e gli spostamenti, lo stop forzato alla propria attività lavorativa, la gestione dei figli a casa da scuola, la necessità di rivedere le abitudini quotidiane, gli equilibri familiari e di ridefinire i rapporti interpersonali: tutte situazioni che mettono alla prova la nostra capacità di adattamento e di resilienza.

Ogni giorno dal lunedì al venerdì, in diretta alle 11.45, gli esperti presenti in studio offriranno consigli e suggerimenti su come affrontare la situazione e risponderanno alle domande dei telespettatori, che potranno intervenire al telefono, chiamando lo 0432-573517, o inviando sms e messaggi whatsapp al 345-9956897.