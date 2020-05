Studente del Malignani confeziona e dona 15 visiere all'ospedale di San Daniele

Donazione d'eccezione all'ospedale di San Daniele da parte di un 17enne, studente dell’Istituto Malignani di Udine. Simone, questo il suo nome, frequenta la classe 3° con indirizzo Trasporti Logistica Aeronautica e in piena pandemia Coronavirus ha personalmente realizzato per 15 visiere, acquistando i materiali necessari sui siti specializzati e assemblando questi presidi necessari per il lavoro degli operatori sanitari. Ha quindi provveduto all’igienizzazione, al confezionamento e alla consegna, facendosi accompagnare da uno dei genitori

“Una delle donazioni che maggiormente ci ha colpito in tutto questo panorama - dicono in Direzione Medica a San Daniele - è sicuramente la generosità e sensibilità di un ragazzo di 17 anni che ha saputo cogliere in questo momento si difficoltà le nostre esigenze, facendosene carico e proponendosi come creatore di sistemi/presidi di protezione/visiere a tutela di noi sanitari.”

Alle sue spalle l’Istituto Malignani come promotore e sostegno , anche con i moderni sistemi di comunicazione (video chiamata) con i professori. “ Anche il Professor Tirelli dello stesso istituto ha contribuito personalmente a farci recapitare a spese proprie materiale di prima necessità nell’ambito di presidi di uso e trasporto di materiale sanitario”.

“Meraviglia la generosità che ha dimostrato Simone – afferma, ringraziando, il vice presidente del Fvg, Riccardo Riccardi -: la sua sensibile lungimiranza, la comprensione dell’emergenza, l'uso perfetto delle sue capacità messe a servizio della sua comunità, devono essere esempio per tutti noi. Non posso che lodare questo ragazzo per il suo pregevole gesto”.