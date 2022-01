Studenti stressati, yoga online per gestire l'ansia

Per gestire l’ansia da esame, la cooperativa sociale Hattiva lab organizza un corso yoga per studenti universitari in due sessioni (febbraio/aprile, maggio/luglio). Le dieci lezioni sono gratuite, si terranno ogni lunedì dalle ore 18.30 alle 19.45 in modalità on-line su piattaforma zoom. L’iniziativa fa parte di un progetto di tirocinio curricolare più ampio (corso di Laurea in Psicologia, Università degli studi di Padova) svolto presso la onlus di Udine sotto la supervisione di uno psicologo tutor.



Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine di arrivo. L’obiettivo del progetto è indagare l’impatto delle tecniche di rilassamento orientali nella gestione dell'ansia da esame, in particolare a livello di modulazione di alcuni correlati neuropsicologici. Ogni lezione include la pratica di posizioni, tecniche di respirazione, tecniche meditative; viene inoltre fornito del materiale audio visivo e le registrazioni delle pratiche.



Nell’ultimo decennio i tassi di ansia rilevati tra gli studenti universitari sono raddoppiati. Secondo i risultati preliminari rilasciati dai ricercatori dell'Università della California, a Berkeley la percentuale di studenti di età compresa tra 18 e 26 anni con diagnosi di ansia è aumentata dal 10% nel 2008 al 20% nel 2018. In Italia il 34% degli studenti universitari soffre di ansia, il 27% ha sintomi depressivi.L’ansia da esame è definita come un insieme di risposte cognitive, fisiologiche e comportamentali che accompagnano preoccupazione rispetto a possibili conseguenze negative durante gli esami o situazioni di valutazione. Studi sperimentali hanno dimostrato che gli studenti con elevati livelli di ansia tendono ad avere risultati accademici inferiori alla media. I fallimenti accademici costanti hanno pesanti ripercussioni sulla vita scolastica e costituiscono un vero e proprio fattore invalidante. Chi ne soffre riferisce nausea, attacchi di panico, difficoltà del sonno e spesso la totale incapacità di affrontare gli esami.