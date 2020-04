Sul Coronavirus circolano ancora troppe fake news

Il Ministero della salute raccoglie puntualmente tutte le fake news che continuano a dilagare sui social e rinnova appelli ai cittadini di informarsi bene prima di mettere in atto consigli assurdi e privi di ogni fondamento. Tra i tanti suggerimenti c'è il consumo frequente di alcol o superalcolici per tenere lontano il Covid-19. Bere - ribadisce il Ministero - non solo non protegge dal virus, ma espone al rischio di sviluppare malattie serie, tra cui i tumori. Soluzioni a base di alcol servono solo in alternativa all’acqua e al sapone per lavarsi frequentemente le mani per 40-60 secondi.

E non esistono evidenze scientifiche sul fatto che il clima caldo uccida il virus e che la vitamina D protegga dall’infezione. C’è anche chi pensa di poter fare disinfettanti in casa miscelando candeggina, sale grosso e acqua. Ma unire più prodotti fra di loro senza conoscerne gli effetti è pericoloso perchè potrebbero generarsi sostanze tossiche per contatto e per inalazione.

Circola anche voce che se una persona è in grado di trattenere il respiro per almeno 10 secondi senza tossire vuol dire è sana. Ma il modo migliore e scientificamente dimostrato per confermare se si ha il Covid-19 è con un test di laboratorio e non mediante prove di apnea o esercizi di respirazione.