Sull'aborto no alla demagogia

“Le parole di Salvini sull'aborto risuonano come violento attacco ai diritti delle donne. In maniera bieca e meschina, sfrutta ad arte temi di estrema delicatezza per montare una fasulla campagna contro gli immigrati”. Lo scrive Debora Serracchiani (Pd) sul suo profilo Twitter.

“Il tema delle ripetute interruzioni di gravidanza non è un problema di stili di vita ma, purtroppo, spessissimo di gravi situazioni di disagio sociale e di sfruttamento. Meglio evitare demagogia e diffusione di informazioni sbagliate, dato che l'interruzione di gravidanza non si fa in pronto soccorso e la legge 194 dice tutt'altro”. Lo afferma Salvatore Spitaleri, componente della Direzione Pd Fvg, commentando le dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini, il quale parlando dell'aborto ha detto che “il pronto soccorso non è la soluzione a stili di vita incivili”.

Per Spitaleri “è necessaria una maggiore attenzione alle condizioni di vita e alla salute sessuale particolarmente delle giovani generazioni e delle donne in situazione di fragilità, che sia parte di un più forte piano contro povertà materiale e culturale. E poi – aggiunge – serve un impegno vero contro lo sfruttamento sessuale, che a cominciare dalla ricca Padania si esercita senza badare al colore della pelle o all'età delle vittime”.