Supporto psicologico per i familiari dei malati di Alzheimer

L'associazione Alzheimer Isontino Odv (www.alzheimerisontino.it) è attiva da diciannove anni nel territorio del Basso Isontino, nell'ottica di dare risposte concrete ai bisogni delle famiglie che hanno un famigliare malato di Alzheimer. In questo periodo di isolamento sociale, per evitare che gli anziani e le loro famiglie si sentano ancora più soli ed abbandonati, vuole offrire uno spazio di ascolto ed accoglienza, a chi rischia di trovarsi ancora più solo,

Per questo ha attivato un servizio di supporto psicologico telefonico rivolto ai famigliari che sono impegnati nell'assistenza del proprio caro con demenza. Per ricevere aiuto si può chiamare il numero telefonico 331.4933554 al quale risponderà una psicologa professionista. Le consulenze si possono richiedere anche inviando una richiesta tramite sms o scrivendo una mail all'indirizzo: annapaolaprestia@annapaolaprestia.it.

Attraverso il supporto telefonico le famiglie possono ricevere calore, affetto, condivisione, ma anche suggerimenti pratici per gestire situazioni che, con l'impossibilità di uscire da casa, rischiano di diventare difficili da vivere. Il servizio è gratuito.