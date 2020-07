Tamponi a Monfalcone, un solo caso positivo

Si è completata, a Monfalcone, la campagna di tamponi sulla popolazione in arrivo da Paesi extra Ue nelle ultime settimane. "Sono stati eseguiti 272 test per il Coronavirus", rende noto in un tweet il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi. "Al momento si è registrato un solo caso positivo. I risultati degli ultimi 50 tamponi saranno resi noti domani, mentre gli altri esiti sono tutti negativi".

"Grazie a tutti per il lavoro svolto", chiosa Riccardi, sottolineando l'impegno del personale AsuGi, che ha organizzato la campagna di test in collaborazione con il comune.

L'unica positività fin qui riscontrata riguarda un cittadino bengalese, che era ritornato recentemente dal proprio Paese, rispettando le regole e mettendosi in isolamento.