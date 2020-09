Tamponi, come contattare il Dipartimento di prevenzione

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina è impegnato in questi giorni in un consistente lavoro di indagine epidemiologica, tracciamento ed effettuazione di tamponi e test per Covid-19. Per tale motivo il personale non è in grado di rispondere a tutte le chiamate telefoniche.

Per richieste riguardanti la scuola si prega di scrivere una email all’indirizzo scuola.dip@asugi.sanita.fvg.it

Per altre richieste riguardanti il Covid-19 si prega di utilizzare gli indirizzi email:

profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it per l’Area Giuliana (ex provincia di Trieste)

infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it per l’Area Isontina (ex provincia di Gorizia)

Per richieste di altro tipo si prega di scrivere una mail come indicato sul sito internet asugi.sanita.fvg.it cliccando sul menu “Strutture” e “Dipartimento di Prevenzione”.

Sarà data risposta a tutte le richieste pervenute via email, mentre non è assicurata la risposta telefonica per consentire al personale di procedere speditamente nelle attività di screening. AsuGi ringrazia fin da ora tutti i cittadini per la collaborazione.