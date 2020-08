Tamponi Covid, da domani drive in al Gervasutta

Cresce il numero di tamponi Covid in Fvg, in particolare tra quanti rientrano dopo un periodo di soggiorno nei 'nuovi Paesi a rischio', ovvero Croazia, Spagna, Malta e Grecia. Dal 13 agosto (quando è entrata in vigore la nuova ordinanza del Ministro Speranza che impone test per chi è stato nei quattro Stati che hanno registrato un’impennata dei contagi), in regione sono già stati richiesti oltre 10mila esami naso-faringei.

Per questo, il Sistema sanitario sta correndo ai ripari, per rispondere con tempestività alle tante richieste. “Da domani”, scrive in un tweet il vicepresidente Riccardo Riccardi, “a Udine i tamponi, nei termini organizzati dall’Azienda sanitaria, si eseguiranno in modalità drive in anche al Gervasutta”.

Elenco riferimenti telefonici dei Dipartimenti di prevenzione Sanitaria per chiedere l'appuntamento per il tampone:

ASU FRIULI CENTRALE Udine 0432 553264 ( da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 14:00) covid19.prevenzione@asufc.sanita.fvg.it

ASU FRIULI CENTRALE Gemona del Friuli 0432 989500 dall lunedì al venerdì dalle ore 9:00-14:00 segr.dip@asufc.sanita.fvg.it

ASU FRIULI CENTRALE Latisana Palmanova 0431 529932 - 0432 921835 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00-14:00 infettive.bassafriulana@asufc.sanita.fvg.it

ASU GIULIANO ISONTINA – Gorizia 0481 592836 – 0481 592874 infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it

ASU GIULIANO ISONTINA – Trieste 040 3997492 – 040 3997490 profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it

AS FRIULI OCCIDENTALE - Pordenone 0434 369952 covid19.segnalazioni@asfo.sanita.fvg.it

E' possibile effettuare il tampone anche in Croazia presso laboratori pubblici e a pagamento, QUI l'elenco.