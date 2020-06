Tamponi e test Covid, il Fvg non abbassa la guardia

La Fondazione Gimbe promuove il Fvg per la sua continua azione anti Covid-19. Il nuovo report elaborato dall'organizzazione indipendente di Bologna attesta come la nostra regione stia procedendo nel migliore dei modi la sua lotta al Coronavirus, al contrario di quanto si sta verificando in mezza Italia.

In linea generale lo studio sottolinea come la strategia di testing per la fase due, adottata in maniera differente lungo la Penisola, continua a non essere adeguata in particolar modo in nove regioni, come la Lombardia e il Piemonte, tra quelle più colpite dal virus.

Nella settimana tra il 4 e il 10 giugno in Italia si è registrato infatti un drastico calo dei tamponi, pari al 12,6%. Un risultato che, se da una parte conferma il costante alleggerimento di pazienti e contagi per ospedali e terapie intensive, al contempo condiziona la rilevazione dei possibili nuovi casi.

A procedere nel verso giusto è invece proprio il Friuli Venezia Giulia. La nostra regione attesta un incremento assoluto dei tamponi diagnostici pari a +2.810, uno dei risultati più alti del Paese. Se il trend dei tamponi diagnostici in Italia è addirittura crollato del 20,7% in prossimità delle riaperture del 4 maggio e del 3 giugno, ciò non è avvenuto a Udine, Trieste, Pordenone e Gorizia, dove l'attività di testing, tracciatura dei contatti e isolamento risulta adeguata e in continua attuazione.