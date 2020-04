Tamponi nella casa di riposo comunale a Monfalcone

Tamponi a tappeto sui 120 dipendenti della casa di riposo comunale di via Crociera a Monfalcone. Non ci sono stati casi positivi nella struttura, ma l’obiettivo dei test è quello di fugare ogni dubbio. Il personale dell’azienda sanitaria lavorerà sotto una tenda allestita appositamente in giardino. La prossima settimana i tamponi saranno fatti a tutti gli ospiti. Da febbraio la casa di riposo è stata chiusa al pubblico, in modo da proteggere gli anziani.



Presenti, questa mattina, il sindaco Anna Maria Cisint, dell’assessore alla salute Michele Luise e della responsabile infermieristica della casa di riposo Antonella Valletta.