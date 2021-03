Tamponi rapidi nella farmacia comunale di San Vito

Novità importante nella lotta a contrasto della pandemia: dalla prossima settimana anche alla farmacia comunale di via del Progresso a San Vito al Tagliamento si potranno effettuare i tamponi rapidi. Nel frattempo, sono già stati allestiti all’esterno della struttura i gazebi per agevolare le operazioni in sicurezza.



L’attività segue il via libera arrivato a inizio marzo che stabilisce che anche in Friuli Venezia Giulia si possono acquistare i tamponi rapidi in farmacia dopo che la Regione FVG ha firmato un protocollo con Federfarma e Farmacie Unite. Ad aderire a questa possibilità nel Friuli occidentale è stata la farmacia comunale di San Vito che ha annunciato l’apertura dell’agenda per i primi appuntamenti.



A fornire i dettagli per la parte organizzativa è la Vicesindaco Federica Fogolin: “Da martedì 23 marzo la farmacia comunale offrirà agli utenti il servizio di test antigenico rapido per la sorveglianza Covid-19 che verrà eseguito da personale sanitario qualificato. I test verranno eseguiti dalle 14 alle 18, nelle giornate di martedì e giovedì”. Si eseguirà solo su prenotazione contattando il numero 333 6131648, nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì (dalle 9.30 alle 11)”. Per consentire di eseguire l’operazione, è stato allestito uno spazio all’esterno della farmacia comunale con gazebo che permetterà di eseguire il test in assoluta sicurezza. Si ricorda che per effettuare il test è richiesto di non presentare sintomi né essere stati in contatto con un positivo nelle 48 ore precedenti all’appuntamento per il tampone.



Il test viene effettuato per ricercare la presenza dell’antigene del virus sulla mucosa del naso. Il risultato è attendibile anche se non è del tutto esclusa la possibilità che si generino falsi positivi o falsi negativi e fotografa la situazione presente al momento del tampone. Il tampone rapido eseguito in farmacia dà una risposta in venti minuti e viene comunicato via mail o sms, a seconda della scelta effettuata in fase di prenotazione. Grazie ad un accordo regionale, ha un prezzo calmierato a 26 euro. La comunicazione dell’esito, oltre che al diretto interessato, sarà trasmessa al Dipartimento di prevenzione competente dell’Azienda sanitaria.“E’ importante che anche il nostro territorio possa offrire un servizio come l’esecuzione del test rapido in questo periodo di emergenza sanitaria ed è ancora più rilevante se ciò avviene grazie alla farmacia comunale - spiega la Vicesindaco, Federica Fogolin -. Un servizio importante, quello espletato dalla farmacia, poiché assume in sé una funzione sociale e sanitaria polifunzionale, facilmente accessibile, pronta a soddisfare in modo completo le richieste dell’utenza (dalla vendita del farmaco alla prenotazione delle visite) risolvendo così efficacemente problemi sanitari, come in questo caso specifico del test antigenico rapido”.Infine, Fogolin coglie l’occasione per rivolgere “un ringraziamento particolare alla direttrice, alle quattro farmaciste e a tutto il personale per l’impegno profuso lavorando affinché il servizio, così prezioso in questo momento, venisse erogato con la massima professionalità e cortesia, in un ambiente completamente rinnovato e funzionale”.“Peraltro la funzione delle farmacie, a cominciare da quelle pubbliche - chiosa il Sindaco Antonio di Bisceglie -, rientrano sempre più in una sorta di filiera della salute ed è in questo contesto che ci si augura possano essere coinvolte quanto prima, come preannunciato, nella somministrazione stessa dei vaccini anticovid”.