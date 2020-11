Task Force Covid-10 Cri di Gorizia, otto mesi in prima linea

Dal 9 marzo 2020, con l’entrata in vigore dell’emergenza Coronavirus, i volontari delle tre componenti del Comitato di Gorizia della Croce Rossa Italiana supportano la popolazione del territorio goriziano che comprende 9 comuni.

I servizi resi sono realizzati a supporto diretto delle fasce più vulnerabili della cittadinanza sono diminuiti rispetto ai primi mesi dell’emergenza fase 1 e fase 2, ma comportano sempre un impegno quotidiano per soddisfare le molteplici e diversificate esigenze raccolte dalla Sala Operativa CRI GO. Le principali attività sono pronto farmaco e spesa a domicilio, trasporti sanitari secondari presso nosocomi della regione Friuli Venezia Giulia, piccole manutenzioni e commissioni a domicilio. Tali attività vengono condotte sotto la regia della Sala Operativa Locale COVID-19, ove operano tre Volontari OPEM, complessivamente con spese, farmaci e piccole commissioni sono state raggiunte, al 31 ottobre, 1.231 famiglie, mentre con il servizio trasporti socio-sanitari è stato utilizzato da 171 utenti.



Alcuni medici volontari (tre in tutto) e personale del Corpo Militare Volontario (CMV) hanno attivato dall’inizio dell’emergenza gli ambulatori di medicina generale, chirurgico e pediatrico a disposizione della popolazione dal lunedì al venerdì, con una presenza complessiva di 367 pazienti. Inoltre, viene svolto su specifica richiesta del Padre Superiore del Convento dei Cappuccini di Gorizia, a partire dal 1 settembre, dal lunedì al sabato, il servizio di Front Desk e Pre-Triage presso la Mensa Sociale locale con un Volontario di servizio..Rimane ancora operativo il servizio telefonico “Voce Amica” con tre Volontari che hanno raggiunto 1.036 persone e lo “Sportello di Sostegno Psicologico” con due Volontari psicologi, inoltre i Volontari Giovani hanno registrato quindici storie per bambini sui canali Facebook e YouTube per intrattenere anche i più piccoli in un periodo particolarmente difficile anche per i genitori.. Dal 6 al 30 giugno è stato attivato con tre Volontari anche il Call Center CRI-GO nell'ambito della indagine nazionale test sieroprevalenza. per le provincie di Gorizia e Trieste.Nei mesi di agosto e settembre su richiesta dell’Azienda sanitaria del territorio, Volontari e Infermiere Volontarie, hanno costituito un Front Desk presso l’Ospedale Civile ed il Dipartimento di Prevenzione, Igiene e Profilassi di Gorizia.Alle predette attività della Task Force sono da aggiungere quelle relative alla prima quindicina di marzo dove un team di Volontari ha fornito supporto nei turni di vigilanza sanitaria presso il Centro Contumaciale di Muggia (TS) mentre le Infermiere Volontarie sono state impiegate presso l’Aeroporto di Ronchi dei Legionari (TS). Dal 17 al 30 giugno sei Volontari specificatamente formati hanno prestato servizio di vigilanza sanitaria in cinque istituti scolastici di Gorizia nel corso degli esami di maturità.Degno di menzione, per l’alto valore civico del servizio, quello effettuato da tre Volontari e una Infermiera Volontaria che nel periodo 19-21 settembre hanno costituito un seggioelettorale mobile operante in 9 comuni della provincia di Gorizia per consentire alle persone in quarantena COVID di poter esercitare il diritto di voto nel referendum nazionale dal proprio domicilio. Tale attività ha ricevuto un particolare apprezzamento dal Sindaco di Gorizia dr. Rodolfo Ziberna che nel sottolineare la pronta disponibilità dei Volontari ha ringraziato il Comitato CRI per quanto sta facendo dall’inizio della pandemia con grande professionalità, spirito di sacrificio e di altruismo.Dal 6 ottobre e sino al 31 gennaio 2021 è in atto il supporto ad alcuni Medici di Medina Generale (MMG) dell’Azienda Socio Universitaria Giuliano-Isontina (ASUGI) per il ciclo vaccinale effettuato da 188 richiedenti.In sintesi la Task Force ha effettuato alla data del 31 ottobre, 9.914 ore di servizio, impegnato in otto mesi Volontari per 2.861 turni, percorsi 14.757 Km con quattro mezzi CRI e consegnate a domicilio alla popolazione 1.303 mascherine protettive.