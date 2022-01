Tavagnacco, tamponi gratuiti per i bambini residenti

In questo particolare momento di emergenza, date le difficoltà in cui versano le famiglie con figli che frequentano nidi d’infanzia o scuole dell’obbligo in relazione alla necessità di effettuare i tamponi antigenici rapidi sia per confermare la positività al Covid sia per la conclusione dell’isolamento o della quarantena, l'Amministrazione comunale, d’intesa con la Farmacia Comunale e in collaborazione con la Squadra comunale di Protezione civile, da lunedì 31 gennaio 2022 mette a disposizione un servizio gratuito di effettuazione tamponi.

Le famiglie con bambini in quarantena preventiva o obbligatoria potranno accedere al servizio senza prenotazione. Sarà sufficiente presentarsi presso il Magazzino Comunale in via Fermi 92 a Feletto Umberto (a lato della Farmacia comunale) nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, e presentare la richiesta formulata dalla scuola di effettuazione tampone per accertamento di positività o per il rientro in classe.

Il servizio è gratuito e dedicato ai minorenni residenti nel Comune di Tavagnacco di età compresa tra 0 e 14 anni che frequentano Nidi d’infanzia o Scuole d’infanzia, primarie e secondaria di primo grado (sia dell’IC di Tavagnacco che extra comune).

“Cogliamo l’occasione - sottolinea il Sindaco Moreno Lirutti - per ringraziare della fattiva e straordinaria collaborazione assicurata in questa emergenza dal Consiglio di Amministrazione, dalle Direttrici e da tutto il personale della Farmacia comunale, sedi di Feletto e Tavagnacco e al Coordinatore a tutti i Volontari della Squadra comunale di Protezione civile di Tavagnacco".

Maggiori informazioni ed eventuali aggiornamenti saranno comunicati per il tramite del sito ufficiale e della pagina Facebook istituzionale del Comune di Tavagnacco.