Tavola rotonda sul consenso informato ai trattamenti sanitari

Una serata finalizzata a sensibilizzare sulla figura dell'amministratore di sostegno destinata ai cittadini dei comuni di Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro. Gratuito e aperto al pubblico (previa iscrizione), l’incontro - organizzato dallo Sportello per la promozione e supporto all’istituto dell’amministratore di sostegno per i comuni dell’Ambito Territoriale Riviera Bassa Friulana, gestito dalla onlus Hattiva Lab - si terrà martedì 21 settembre mediante piattaforma Zoom. Interverrà l’avv. Enrico Fedozzi, operatore Sportello ADS per l’Ambito Territoriale Riviera Bassa Friulana.



Verrà trattato in particolare il tema del consenso informato ai trattamenti sanitari, divenuto ancor più centrale in seguito alla pandemia, analizzando i principi di legge sul tema con particolare riferimento al possibile ruolo dell’amministratore di sostegno. Seguirà dibattito. Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli assistenti sociali del Friuli Venezia Giulia.



Informazioni e iscrizioni

Cos'è l'Amministratore di Sostegno?

E’ invece a numero chiuso e rivolta perlopiù ad operatori del servizio sociale e avvocati che svolgono sul territorio dell’Ambito il ruolo di Amministratore di Sostegno, la Tavola rotondache si terrà venerdì 17 settembre, dalle 15 alle 18, sempre su piattaforma Zoom (previa iscrizione), patrocinato dall'Ordine degli Avvocati di Udine e organizzato dall’Ambito Riviera Bassa Friulana in collaborazione con Hattiva Lab.In un periodo di straordinaria e inaspettata limitazione delle libertà individuali, risulta ancor più importante recuperare l’integrità del soggetto che si trova al centro dell’istituto dell’amministrazione di sostegno: il beneficiario. A causa della pandemia la tutela dei diritti si fa più complessa e diventa allora quanto mai necessario riportare la persona fragile al centro dell’attenzione, creare sinergie e trovare strategie condivise tra tutti gli attori coinvolti al fine di adeguare prassi ed interventi alla fondamentale tutela della dignità umana.Interverranno Sara Passador, coordinatrice Area adulti anziani servizio sociale dei comuni Ambito Territoriale Riviera Bassa Friulana; l’avvocato Francesca Moretti, consigliere del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Udine; Raffaella Maria Gigantesco, Giudice tutelare presso il Tribunale di Udine; un consigliere dell’Ordine degli assistenti sociali del Fvg; l’avvocato Matteo Morgia, vicepresidente dell’associazione AsSostegno. L’ultima parte dell’incontro sarà aperto alla discussione tra i partecipanti.L’evento - che varrà 3 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Udine ed è stato richiesto il riconoscimento di crediti formativi all’Ordine degli Assistenti Sociali del Friuli Venezia Giulia - sarà moderato dal personale dello Sportello di Promozione e Supporto all’Istituto dell’Amministratore di Sostegno dell’Ambito Riviera Bassa Friulana.Hattiva Lab coop. soc. onlus, Via Porzùs 62, Udine. Tel. 0432 566159 - segreteriacorsi@hattivalab.orgLa legge 9 gennaio 2004 numero 6 istituisce l'Amministrazione di Sostegno: un istituto a salvaguardia dei "soggetti deboli", ovvero di coloro i quali, in conseguenza di disabilità fisiche, psichiche o semplicemente per uno stato di emarginazione sociale, presentano aspetti di fragilità e vulnerabilità nel contesto sociale.Con la minore limitazione possibile della capacità di agire del soggetto, l'Amministratore di Sostegno si prende cura delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, nel compimento delle mansioni della vita quotidiana, mediante interventi sostitutivi o di sostegno temporanei o permanenti.La caratteristica fondamentale è data, in via principale, dal contribuire alla protezione e cura della persona in difficoltà e, in via secondaria, dalla tutela del suo patrimonio. Viene infatti considerato una sorta di progetto di sostegno esistenziale che si accompagna agli interventi professionali messi in atto dalla rete territoriale dei servizi sociali e sanitari.