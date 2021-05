Tavolo regionale sulla Salute

Venire incontro in maniera più efficace alle richieste dei cittadini, sburocratizzando e migliorando il sistema della medicina del Friuli Venezia Giulia. È questo l'obiettivo del tavolo regionale sul quale sta lavorando il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi e che sarà istituzionalizzato non appena verranno messi a fuoco temi e interlocutori che dovranno partecipare a questo percorso condiviso in cui si confronteranno i principali protagonisti del comparto.

Un primo approccio in questo senso è avvenuto oggi a Palmanova nell'incontro svoltosi tra Riccardi e il presidente regionale del Sindacato nazionale autonomo dei medici italiani (Snami) Stefano Vignando. Un percorso, quello avviato dal vicepresidente, che vedrà da qui in futuro un coinvolgimento ed un confronto anche con i rappresentanti delle altre sigle sindacali.

"Ora che si sta leggermente allentando la pressione sulle problematiche legate al Covid - ha detto il vicegovernatore al termine della riunione - è necessario riprendere in mano quei temi di interesse generale sui quali va compiuto un aggiornamento ed una sburocratizzazione a tutto vantaggio del cittadino-paziente. Per questa ragione dobbiamo raccogliere le idee per focalizzare l'attenzione su principali temi di confronto, dei quali poi farne sintesi per apportare quei cambiamenti che rendano più efficiente e meno farraginoso il sistema".

"E' quindi necessario - ha aggiunto Riccardi - confrontarsi con il comparto dei medici operanti nel territorio, che sono le prime sentinelle in grado innanzitutto di raccogliere e successivamente fare sintesi delle principali problematiche riscontrate dai pazienti. Con un lavoro che vedrà la Direzione centrale Salute coordinare l'intera attività del tavolo, cercheremo di raccogliere quegli elementi che torneranno poi utili al legislatore regionale per intervenire in modo efficace".