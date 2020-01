Terapia forestale, nel bosco come in vetta

La fruizione del clima forestale può produrre benefici psicofisici maggiori rispetto alla fruizione del clima montano di alta quota, ossia al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare, quest’ultima prescritta a persone con problemi respiratori negli ultimi due secoli. Non solo maggiori benefici possono essere prodotti a quote inferiori, ma possono essere ottenuti in tempi decisamente più ridotti, con un notevole risparmio economico e un minore impatto sull’ambiente. Questo è uno dei primi risultati prodotti da uno studio, parte del programma di ricerca e sviluppo voluto e finanziato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, coordinato dalla Direzione Regionale Foreste, il cui coordinamento scientifico è affidato a Luca Iseppi, docente di Economia Montana e Forestale presso l’Università di Udine e svolto da Maurizio Droli.



Questione di microclima

In effetti, pochi possono permettersi il ‘lusso’ di un soggiorno in un hotel ad alta quota che duri due settimane o addirittura due mesi in media, come consigliato. La ‘produttività’ del macro-clima montano, del microclima forestale e di una risorsa naturale come dispositivo medico, funzionale non era mai stata comparata prima d’ora. Questa è la capacità di una risorsa naturale di produrre specifici benefici psicofisici per unità di tempo. È una misura teorica, di efficienza funzionale fondamentale per fini di sviluppo socio-economico e turistico-economico sostenibile. Ebbene: la produttività calcolata di un soggiorno climatico convenzionale, svolto in media a oltre 2.200 metri sul livello del mare, spesso presso i pazienti accolti da strutture dedicate è risultata essere pari a circa un terzo di quella raggiunta da un soggiorno medico in foresta, vale a dire con la terapia forestale, a circa 350 metri di altitudine.



Dalle alpi alle montagne rocciose

Finora, cliniche ad alta quota come quelle di Misurina sulle Dolomiti, di Davos in Svizzera, o di Aspen in Colorado negli Usa sembravano le uniche strutture dedicate capaci di produrre benefici ‘sicuri’. Queste sono solo alcune delle strutture sanitarie più rinomate, spesso private, convenzionate con i rispettivi sistemi sanitari nazionali, collocate tutte sopra i 1.500 metri che offrono servizi di alloggio, di ristorazione e di assistenza medica a persone sofferenti di problemi respiratori per periodi sempre superiori ai 7 giorni, a prezzi purtroppo alla portata di pochi. Lo studio ha comparato i risultati prodotti da oltre 200 ricerche sui benefici per la salute delle persone sofferenti d’asma prodotti da soggiorni climatici in alta quota sopra i 1.500 metri e sotto in foresta svolti dal 1970 ai giorni nostri nei Paesi dell’Est Europa, Centro Europa, Nord America e Asia. I primi risultati ottenuti suggeriscono come la fruizione di alcune foreste renda inutile effettuare soggiorni ad alta quota e di lunga durata, più costosi, più impattanti sull’ambiente montano e, spesso, meno produttivi di benefici psicofisici e come i soggiorni ad alta quota vadano interamente ripensati.



Respirare la natura

I benefici psicofisici legati all’inalazione delle sostanze volatili organiche prodotti dagli alberi, il cui elemento di base è l’isoprene, erano già documentati attraverso oltre 260 pubblicazioni scientifiche. Grazie a questi studi, le stazioni di Terapia Forestale e i luoghi di svolgimento di attività benessere quali il Forest Bathing (immersioni nel clima forestale) si moltiplicano in Europa, Asia, Americhe, Australia e altrove. Il gruppo di studio al lavoro presso l’ateneo friulano è punto di riferimento per alcune università, imprese e aziende ospedaliere in Friuli-Venezia Giulia e in altre regioni d’Italia. Lo stesso collabora con alcune università in Italia, Croazia e Giappone. Quest’ultimo Paese oggi conta ben 63 località in cui ‘vivere la foresta’ per fini non solo di prevenzione e benessere, ma anche sportivi, ricreativi e culturali.