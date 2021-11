Terminal Nord lancia la giornata della prevenzione

Prendersi cura della propria salute è importante per stare bene, e non solo in tempi di pandemia. Ma proprio il contesto in cui viviamo può portare a trascurare esami semplici come quelli della vista e dell’udito. Nasce da questa premessa la collaborazione tra due importanti realtà del territorio che hanno deciso di mettersi a disposizione della cittadinanza per offrire una giornata gratuita dedicata alla prevenzione.

Il Parco Commerciale ha scelto di ospitare i tecnici di Maico, un audiometrista e un ottico, che si metteranno a disposizione dei visitatori del Terminal Nord.

Sabato 13 novembre dalle 9 alle 14 chiunque lo desidererà, potrà recarsi nel gazebo che sarà appositamente allestito per la giornata e sottoporsi gratuitamente a un test dell’udito e/o della vista.

“Siamo consapevoli dell’importanza della prevenzione, in particolare nelle fasce d’età meno giovani. Per questo ci siamo impegnati a dedicare una giornata alla cura e al benessere della salute e lo abbiamo fatto i collaborazione con una realtà ben radicata sul territorio, come Maico", afferma Giampiero Gramegna, direttore del Terminal Nord. "Crediamo fortemente che in un periodo ancora difficile sia importante creare sinergie per poter offrire ai cittadini la possibilità di usufruire di questi momenti, in completa sicurezza e con un servizio completamente gratuito”.