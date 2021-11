Terza dose, oggi oltre 19mila prenotazioni

Sono 19.814 i cittadini del Friuli Venezia Giulia che hanno prenotato oggi la terza dose di vaccino anti-Covid. Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

"Si tratta - ha detto Riccardi - di un risultato aggiornato alle 18.00, che va quindi perfezionato, anche se è largamente indicativo, e che potremo valutare meglio nelle prossime giornate nell'assestamento dei numeri. Il dato di oggi e di questi ultimi giorni è in ogni caso promettente. Confidiamo che tantissima parte della popolazione aderisca in questa fase alla campagna, inclusa proprio l'applicazione alla terza dose che ha un grande valore strategico per opporre uno scudo collettivo al virus".

In dettaglio la dose booster è stata prenotata da 3351 persone di età compresa tra i 40 e i 49 anni e da 5279 persone di età compresa tra i 50 e 59 anni, fasce queste che, unitamente alle altre categorie prioritarie, potevano programmare l'inoculazione della terza dose a partire dalle 14.00 di oggi. Sempre per le terze dosi sono state 3933 le prenotazioni nella fascia 60-69, 4842 in quella 70-79 e 1719 di over 80. Per quanto riguarda i più giovani, il booster ha riguardato 360 tra i 30 e 39 anni, 294 persone tra i 20 e 29 anni e 36 gli under 19.

Se si guardano invece le categorie, dei 19.814 che hanno prenotato oggi, 694 sono operatori sanitari a vario titolo, 136 operatori non sanitari collegati per ragioni professionali al sistema della salute e 538 soggetti vulnerabili per patologia.