Terza ondata Covid, il Fvg resta la 'maglia nera'

Per il Fvg si apre oggi la seconda settimana in zona rossa. Ma, se a livello nazionale s'iniziano a intravvedere "piccoli segnali di rallentamento" del virus, come certifica la Fondazione Gimbe, la nostra regione appare ancora nel pieno della terza ondata.

A preoccupare è innanzitutto la pressione sugli ospedali, che nel bollettino di ieri ha toccato un nuovo primato negativo nelle terapie intensive. Sono 81 i pazienti ricoverati, con un'occupazione dei posti disponibili al 46%. Non va meglio negli altri reparti, dove i ricoveri Covid sono saliti a 596, pari al 47%.

Dati che, in base all'analisi Gimbe, ci pongono nella non invidiabile posizione di regione con il più alto tasso di incremento settimanale (sopra il 6%, a fronte di una media nazionale inferiore al 5%) e con la peggior incidenza in Italia, pari a 900 casi ogni centomila abitanti registrati tra il 7 e il 21 marzo (la media italiana si attesta di poco sopra i 500 casi).

"La terza ondata si è innestata nella fase discendente della seconda", ha spiegato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, "partendo da un altopiano con oltre 382 mila casi attualmente positivi, 17.725 pazienti ricoverati in reparti di area medica e 2.082 in terapia intensiva. In circa quattro settimane, questi numeri sono schizzati rispettivamente a oltre 565 mila, 27.061 e 3.387. Di conseguenza, nelle Regioni che hanno sperimentato una maggiore circolazione del virus si è presto arrivati a una saturazione dei posti letto".

Tornando al Fvg, le proiezioni di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, indicano che la curva dei contagi è destinata ancora a salire nell'arco di questa settimana, rendendo, quindi, sempre più concreta l'ipotesi che le misure da zona rossa (al momento certe fino a domenica 28 marzo) dopo proseguano fino a Pasqua.

L'incremento mostra, però, ancora importanti differenze tra le province, con Udine e Gorizia sempre a livelli molto alti, seguite da Trieste, e, molto distanziata, da Pordenone che si conferma la meno colpita.