Terza ondata, crescono variante inglese e ricoveri

Il Fvg è entrato nel pieno della terza ondata Covid. I numeri indicano un boom preoccupante dei contagi, anche se la situazione non è uniforme su tutto il territorio regionale. Le ex province di Udine e Gorizia si confermano le più colpite, mentre Pordenone e, in parte, Trieste, sembrano non essere ancora entrate nell'occhio del ciclone.

Il primo indiziato di questo picco della curva - mai registrato finora con questa intensità - è la variante inglese che, anche nella nostra regione, sta per diventare quella prevalente. La mutazione del virus - più contagiosa nella fascia giovanile, fin qui decisamente meno interessata dalla versione del Coronavirus prevalente negli scorsi mesi - "si attesta al 63% e questo giustifica l'alta percentuale di contagi", ha fatto sapere il vicegovernatore Riccardo Riccardi. "I dati sono calcolati sulle positività individuate la scorsa settimana e sono cresciuti rispetto alla settimana precedente, quella dal 18 al 25 febbraio, quando si attestavano al 28% dando evidenza su come la variante abbia soppiantato il virus 'selvaggio', ovvero quello originale".

A confermare l'esplosione dei casi - più che raddoppiati nell'arco di una settimana - è anche il progressivo aumento dei ricoveri che ha nuovamente messo sotto pressione gli ospedali, prima ancora che si potesse 'riprendere fiato' dai mesi precedenti. L'occupazione delle terapie intensive in Fvg si attesta al 34% (soglia critica 30%), mentre i ricoveri sono saliti al 37% (soglia critica 40%).

Le proiezioni di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari, non sono confortanti (vedi foto). Per il territorio udinese, la curva è destinata a salire vertiginosamente, con una percentuale stimata del 29%; per l'Isontino la forbice della proiezione indica un aumento ancora più consistente, mediamente del 37%; Trieste, partendo da un dato più basso, si calcola possa crescere del 20%, mentre per il Friuli Occidentale l'aumento atteso è al 2%.

I numeri regionali, insomma, indicano un possibile ingresso in zona rossa, forse già da lunedì 15 marzo. Tutto, come sempre, dipenderà dal report settimanale della cabina di regia, ma anche da un eventuale intervento del Governo a parziale 'aggiustamento' del Dpcm, in vigore dal 6 marzo.

Dal Comitato tecnico scientifico, infatti, è stata ribadita la necessità di misure più stringenti (lockdown nel weekend e regole rinforzate in zona rossa, con passaggio automatico sopra i 250 casi ogni 100 mila abitanti), per provare a invertire la crescita dell'indice Rt nazionale, controllare i focolai locali e mettere in sicurezza la campagna vaccinale.

Intanto il nuovo piano vaccini dovrebbe essere presentato giovedì alla Conferenza delle Regioni. La principale novità dovrebbe essere il via libera alla somministrazione del vaccino AstraZeneca alla fascia 70-79 anni, che in questo modo non dovrà più attendere l'arrivo delle dosi Pfizer e Moderna. Le nuove linee guida potrebbero includere anche i caregiver, compresi genitori di bambini immunodepressi, e ospiti di comunità.