Test Covid a prezzi calmierati in 168 farmacie del Fvg

"Da quando sono entrate in vigore le regole sul Green Pass e, in questi primi giorni di settembre, con l’apertura dell’anno scolastico, le farmacie della nostra regione stanno facendo fronte a una crescente richiesta del servizio di tamponi rapidi", sottolinea il dottor Luca Degrassi, presidente di Federfarma Friuli Venezia Giulia.

"Dal 13 agosto, data di avvio dell’accordo per la fornitura del servizio, al 16 settembre, nelle 168 farmacie attive sono stati eseguiti 95.775 test di cui 372 con esito positivo, con una media di 2.736 test al giorno. Solo nell’ultima settimana sono stati eseguiti 25.845 test con una media di oltre 3.600 test al giorno".

I dati sono forniti dalla piattaforma informatica G-OpenCare Tamponi, predisposta da Federfarma Fvg, che consente l’invio in tempo reale dei risultati ai sistemi informativi del Sistema sanitario per la generazione del Green Pass.

"Il protocollo prevede prezzi calmierati di 15 euro su tutto il territorio nazionale, con una riduzione ulteriore a 5 euro per i minori di età compresa tra 12 e 18 anni residenti in Friuli Venezia Giulia. Inoltre, la nostra regione assicura ai residenti il servizio gratuito per coloro che hanno il certificato di esenzione dalla vaccinazione rilasciato dal medico autorizzato", continua Degrassi.

"Per una migliore organizzazione del servizio e per tutelare la sicurezza degli utenti, le farmacie normalmente eseguono i tamponi previa prenotazione. Federfarma accoglie con spirito di servizio questo impegno per garantire la sicurezza, la ripresa lavorativa e delle attività economiche e conferma che i cittadini potranno contare sulla rete delle farmacie quali presidi sanitari di prossimità sul territorio".