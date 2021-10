Test Covid in farmacia con prenotazione online

E’ ufficialmente attivo il portale per la prenotazione online dei test rapidi in farmacia, messo a punto da Federfarma Fvg. Il servizio – fondamentale per ottenere il Green Pass per chi non si è vaccinato – vede schierate oltre 160 farmacie nella nostra regione che, in questi giorni, sono state spesso ‘prese d’assalto’ per l’esecuzione dei tamponi antigenici Covid.

Per agevolare gli utenti e prenotare il servizio nell’attività più prossima che offre posti disponibili arriva questo nuovo strumento. Per queste prime settimane, in attesa dell’entrata a regime del portale, potrebbero non esserci molti posti liberi, visto che tante farmacie hanno già esaurito le prenotazioni fino a fine mese.