Test di ammissione: a Medicina, in 550 aspiranti per 147 posti

E’ conto alla rovescia per il test di accesso alle facoltà a numero chiuso dell’Università di Udine. Il posto più ambito, a giudicare dal numero di iscritti, è quello alla facoltà di Medicina e Chirurgia, test che si terrà in tutta Italia il 3 settembre prossimo.

A Udine sono 550 gli iscritti (in calo rispetto ai 583 del 2018), ma i posti a disposizione sono solo 147, il che significa che uno studente ogni tre sarà ammesso.

Non è l’unica facoltà che a Udine conta su un numero di posti di gran lunga inferiore rispetto alle richieste. Basti pensare a Fisioterapia che ‘premierà’ uno studente su 11 con soli 27 posti a disposizione per 301 candidati.

Più semplice entrare a Infermieristica con 142 posti e 299 candidati, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia con 16 posti e 53 iscritti, ma anche a Tecniche di laboratorio biomedico, con 18 posti su 37 canditati, ed Educazione professionale con 52 posti e 121 aspiranti.



Per per le iscrizioni al test di ammissione a Scienze della formazione primaria, in programma il 13 settembre, c’è tempo fino al 30 agosto, ma anche in questo caso il numero degli iscritti finora (438 ) è già di gran lunga superiore ai 162 posti a disposizione.

Il 5 settembre, sempre all’Università di Udine, si terrà il test d'accesso alla facoltà di Scienze dell'architettura, ma in questo caso i post a disposizione sono 100 e i candidati appena 47.