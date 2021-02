Test di massa a Tramonti di Sopra, solo due positivi

Possono tirare un sospiro di sollievo gli abitanti di Tramonti di Sopra, comune dichiarato zona rossa (per la parte relativa al ‘capoluogo’) in seguito all’alta incidenza dei contagi. Nei giorni scorsi, infatti, erano emersi 26 positivi e sette ricoveri in ospedale, a fronte di meno di 200 residenti.

Numeri che hanno spinto il Dipartimento di prevenzione alla Regione, d’intesa con il Comune, ad avviare uno screening di massa della popolazione, come già accaduto nei mesi scorsi in altri comuni della Carnia e dell’area montana del Friuli Occidentale, che resta, in termini d’incidenza, la più colpita del Fvg.

Dai test rapidi eseguiti – 160 i cittadini sottoposti all’esame, compresa una ventina di anziani che sono stati testati a domicilio – sono emerse solo due positività. Il Covid, quindi, pare al momento circoscritto.