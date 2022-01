Test gratis per un rientro a scuola in sicurezza

Giovedì 6 gennaio, la Croce rossa di Palmanova offre la possibilità di effettuare uno screening Covid tramite tampone rapido riservato a bambini e ragazzi dalla scuola dell'infanzia alla secondaria. Questa iniziativa s'inserisce nell'ambito di un'operazione promossa da altri Comitati della Cri sul territorio nazionale con l'obiettivo di contenere la diffusione della pandemia.

Dall'inizio della pandemia, la Croce Rossa Italiana è in prima linea, al fianco delle istituzioni e degli enti preposti. L'esecuzione di tamponi è solo uno dei servizi svolti in questi due anni; si aggiungono, infatti, i trasporti con ambulanza di pazienti positivi; la consegna a domicilio della spesa a persone in isolamento; la distribuzione di aiuti alle fasce di popolazione più deboli, comprese le persone che si sono trovate in difficoltà economica a conseguenza della pandemia; lo screening all'ingresso di aziende, strutture sanitarie, aeroporti e in occasione di concorsi pubblici; l'installazione di strutture per ampliare le capacità di accoglienza dei pronto soccorso nei periodi più critici dell'emergenza; il trasferimento protetto di pazienti Covid tra reparti di uno stesso ospedale; il supporto agli enti locali nell'accoglienza di migranti; l'attivazione di HUB vaccinali.

Il servizio si svolgerà nella sede di viale Taglio 6, a Palmanova, giovedì 6 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. E' obbligatoria la prenotazione compilando il modulo online. Il test non genera Green Pass base.

La prestazione sarà gratuita, ma è prevista un'offerta libera: i soldi raccolti serviranno per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale anti Covid.