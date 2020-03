Test per il Covid-19 anche a Cattinara e a Monfalcone

"A partire da domani, venerdì 20 marzo, i test per la ricerca di Covid-19 saranno eseguiti, oltre che all'ospedale Maggiore, anche a Cattinara e Monfalcone". Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi in merito all'informazione diramata a tutte le strutture dell'Azienda sanitaria giuliano isontina (Asugi) sul nuovo assetto organizzativo della diagnostica molecolare per Covid-19 e sulla gestione dei relativi flussi di campioni.

I tamponi effettuati ai pazienti ricoverati nell'area giuliana isontina verranno analizzati presso la struttura di Igiene del dipartimento di medicina di laboratorio dell'ospedale Maggiore; quelli compiuti su persone residenti nell'area giuliana ma non ricoverate, saranno processati nel laboratorio di micorobiologia e virologia di Cattinara.

Infine i tamponi per i controlli del personale e dei pazienti in sorveglianza dell'area isontina verranno eseguiti nella sede di Monfalcone del laboratorio unico di Asugi.