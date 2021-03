Test rapidi in farmacia a Pozzuolo e Zugliano

Le due farmacie del comune di Pozzuolo del Friuli, site nel capoluogo e nella frazione di Zugliano, si sono attivate per fornire un servizio ai cittadini relativo all’effettuazione di tamponi rapidi. Si tratta di un servizio importante per la comunità, che va anche nell’ottica di alleggerire le strutture pubbliche e private che eseguono tamponi molecolari e rapidi.



Grazie ad un protocollo fra la Regione e Federfarma, le suddette farmacie si sono prontamente organizzate, al fine di permettere a coloro che ne avessero necessità e previo appuntamento, di sottoporsi al tampone rapido per l’individuazione di eventuali positività al COVID.



La Farmacia Sant'Andrea di Zugliano ha iniziato a svolgere tale servizio venerdì 12 marzo, con orario antimeridiano, ricevendo fin da subito molte prenotazioni. La farmacia Tosolini attiverà il servizio, sempre di una giornata a settimana, a partire da mercoledì 17 marzo, in orario pomeridiano.



I tamponi vengono effettuati da personale sanitario abilitato ed è aperto alle persone che non presentano sintomi covid-correlati, che non hanno avuto contatti diretti con positivi nelle 48 ore precedenti al test o che non sono sottoposti a quarantena o conviventi di persona in quarantena.L’esito del test viene reso disponibile in pochi minuti e il costo, calmierato dalla Regione, è di 26 euro.Il personale delle due farmacie si è attrezzato e formato per avere i requisiti volti ad ottenere l’autorizzazione dell’Azienda Sanitaria all’espletamento del servizio in tutti i suoi passaggi. Il referto, essendo un documento ufficiale, può essere utilizzato anche per tutte le esigenze di tipo preventivo, comprese quelle dettate dalla necessità di andare all’estero, di farne un uso per scopi lavorativi o sportivi. Può inoltre essere rilasciato in tre lingue: italiano, inglese e sloveno.L’Amministrazione Comunale esprime sincero ringraziamento per la serietà e la disponibilità dimostrata dai titolari delle due farmacie e per il supporto concreto messo in campo dalla Protezione Civile per fornitura e nel posizionamento dei gazebi.