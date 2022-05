Tolmezzo, AsuFc acquisisce un nuovo immobile

L'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale allarga il proprio patrimonio d'immobili, acquisendo uno stabile in via Dante, a Tolmezzo, precedentemente appartenuto al Collegio Salesiano Don Bosco di Tolmezzo.

"L'operazione rientra nel Programma triennale degli investimenti 2021-2023 e, in particolare, negli interventi denominati 'Distretto di Tolmezzo: ristrutturazione e adeguamento immobili per garantire la continuità dell'assistenza' e Acquisizione area esterna edificio assistenza comunità locale di Tolmezzo, dell’importo complessivo di 990.000 euro, interamente finanziato con fondi regionali" ha dichiarato il vicepresidente Riccardo Riccardi.

Per ul direttore generale Denis Caporale “si tratta di una fondamentale acquisizione per l’Azienda, per le funzioni del Distretto di Tolmezzo e di conseguenza per tutta la realtà della Carnia: sono già in corso tutte le valutazioni del caso per adibire i locali alle attività distrettuali e contiamo quanto prima di poter sfruttare questi nuovi spazi. L’acquisto permetterà di dare risposte ai territori interessati e di utilizzare tutti gli spazi necessari, rispetto a quanto previsto nel Pnrr, già oggetto di presentazione ai Sindaci dei territori. Nel 2017, l’allora AAS3 aveva individuato un edificio da acquisire in locazione nella scuola salesiana in grado di ospitare, con i dovuti adeguamenti funzionali, le necessarie attività distrettuali", precisa Caporale.

Dopo alcuni anni di studi per la congruità e per le varie perizie tecniche, l’Azienda ha presentato la proposta di acquisto dell’immobile che è stata finalmente accettata per un valore di circa 870.000 euro: l’atto notarile è stato stipulato giovedì 5 maggio nello studio del notaio Antonella Clocchiatti di Udine. Per i Salesiani la pratica è stata seguita dall’avvocato Giovanni Govetto di Udine.