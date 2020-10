Tolmezzo, crescono le positività all'Asp della Carnia

"Apprendiamo dall’Azienda sanitaria dell’esito dei tamponi effettuati nella Casa di riposo Asp Carnia, che riporta 22 persone positive tra gli ospiti e una tra gli operatori", scrive il sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo. "Tutti erano risultati negativi al primo tampone. Questi i dati riportati nel bollettino ufficiale della Regione ai quali ci atteniamo e che si aggiungono alle 10 positività già verificare i giorni scorsi".

"Riscontriamo la rapidità e la pervasività della diffusione del virus, tuttavia solo poche persone delle 22 nuove positività presentano sintomi. A queste e ai familiari va il nostro primo pensiero di vicinanza, che si estende a tutti coloro che sono coinvolti in questo difficile momento".

"Un secondo pensiero va alla direzione dell’Asp Scrosoppi e a tutti coloro che lavorano in struttura. Sono sottoposti a forte pressione, accentuata dal fatto che i positivi non possono ovviamente prestare la propria opera e questo rende difficoltosa la gestione anche dell’ordinario. Oggi saranno effettuati di nuovo i tamponi per verificare se le positività tra gli operatori corrispondono o meno a quelle che ieri in un primo momento erano emerse, cioè un’altra ventina, che tuttavia non sono state “ufficializzate” dalla Azienda Sanitaria perché ritenute anomale", prosegue Brollo.

"Alla luce della riduzione del personale a causa del virus qui (se nuove positività fossero riscontrate) o altrove, propongo un’ipotesi: è noto che personale sanitario ricopra ruoli amministrativi negli uffici dell'azienda sanitaria; ebbene, in questo momento di criticità, sarebbe un bellissimo segnale che fra questi vi fosse chi offra la propria disponibilità a indossare la divisa da infermiere in Asp o in altri luoghi. In alternativa, faccio appello all’azienda sanitaria di attingere temporaneamente a queste professionalità".

"Per ciò che riguarda la comunicazione, l’Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi” ha contattato tutti i parenti degli ospiti positivi al Covid-19 e attiverà una linea telefonica dedicata per fornire informazioni e aggiornamenti clinici sugli ospiti positivi, comunicazioni che avverranno in orari stabiliti che saranno comunicati dall’Asp medesima", conclude il sindaco.