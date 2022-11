Tolmezzo, due corsi per diventare Oss

La Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia finanzia per l’anno formativo 2022/2023 alcuni corsi per diventare Operatori Socio Sanitari. Due di questi si svolgeranno a Tolmezzo a cura di Cramars, Ente accreditato, che si occupa di formazione in ambito sociosanitario da più di 15 anni.

La grande esperienza maturata nel tempo da Cramars infatti, oltre a garantire un elevato standard nella formazione erogata, assicura anche collaborazioni di lunga durata con Enti pubblici e privati che, al termine del percorso, possono portare all'assunzione dei partecipanti che hanno conseguito la qualifica.

La figura professionale dell’OSS, infatti, è tra le più richieste dal mercato del lavoro con un alto tasso di collocamento dei qualificati.

Come aderire all’iniziativa: Le iscrizioni per la partecipazione alle selezioni sono aperte fino al 30/11/22 (ore 18.00). Condizioni di frequenza: frequenza obbligatoria. Indennità di frequenza: euro 2,00 per ogni ora di effettiva presenza al tirocinio. Durata: 1.000 ore (di cui 450 ore di tirocinio).

Certificazione rilasciata: Qualifica professionale corrispondente al livello 3 EQF.

Destinatari e requisiti per partecipare: Per l’accesso ai corsi di Formazione iniziale sono richiesti i seguenti requisiti:a) residenza nel territorio regionale; b) possesso del diploma di scuola dell’obbligo (terza media) o assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; c) compimento del diciottesimo anno di età alla data d’iscrizione al corso; d) stato di disoccupazione alla data di inizio dell’attività formativa in senso stretto.

Gli allievi di nazionalità straniera devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1. Il livello di conoscenza è verificato ex ante dal soggetto attuatore con l’erogazione di un apposito test di ingresso.

Selezioni: l’ammissione ai corsi è determinata da una selezione consistente in una prova scritta il cui superamento determina l'ammissione al colloquio. Prova scritta di selezione: Sede, data e orario delle prove verranno comunicati direttamente agli iscritti.

Idoneità psicofisica: gli allievi devono essere sottoposti agli accertamenti sanitari e alle vaccinazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge per l’espletamento di attività sociosanitarie. L’accertamento è predisposto dal soggetto attuatore.

Come diventare OSS: due eventi online per capire il percorso: lunedì 21 novembre, ore 17.00, in diretta Zoom, appuntamento di presentazione on line dei Corsi OSS che si svolgeranno a Tolmezzo. I coordinatori e tutor di Cramars illustreranno l’organizzazione e la didattica delle iniziative formative di prossimo avvio e i docenti, gli allievi e i coordinatori, protagonisti delle edizioni passate, racconteranno la loro personale esperienza rispondendo a tutte le domande degli aspiranti allievi. Link per partecipare.

Lunedì 28 novembre, alle 17, incontro su prenotazione, in modalità mista, (in presenza, fino ad esaurimento posti e in collegamento in videoconferenza) dedicato ad approfondire le modalità delle selezioni OSS.

I Coordinatori e tutor di Cramars forniranno una serie di consigli per affrontare con consapevolezza ed efficacia la selezione al Corso per diventare Operatore Socio-Sanitario.

Per partecipare è sufficiente inviare una mail a info@coopcramars.it, indicando nome, cognome e un recapito telefonico.

Info: www.coopcramars.it