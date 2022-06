Torna il bando della Fondazione Giulio Cesare D’Antoni

La Fondazione Giulio Cesare D’Antoni di Trieste, ente morale costituito per disposizione testamentaria nel 1985, presieduto dal Prefetto di Trieste, Annunziato Vardè, ha disposto, per l’anno 2022, l’assegnazione di tre premi annuali, fino a un massimo di 6mila euro ciascuno, riservati a laureati da non più di cinque anni in medicina e chirurgia nelle Università di Trieste e Milano, di età non superiore ai 35 anni alla data di scadenza del bando, che intendano: prioritariamente partecipare a progetti di ricerca in ambito ematologico e/o circolatorio delle arterie e delle vene; frequentare qualificati corsi di perfezionamento in questo ambito.

Si precisa che, che qualora l’assegnazione dei tre premi ai vincitori non consenta l’utilizzo dell’intero importo messo a bando pari a 18.000 euro, l’economia realizzata sarà assegnata - tramite scorrimento della graduatoria - ai candidati risultati idonei.

Gli interessati potranno presentare domanda diretta alla Fondazione presso la Prefettura di Trieste, Piazza Unità d’Italia 8, con raccomandata a/r. entro il 3 ottobre 2022.

Tutte le altre informazioni inerenti le modalità di accesso ai premi di studio sono disponibili nel sito Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Trieste (bandi di gara e concorsi).