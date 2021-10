Torna il Festival della Psicologia Fvg

Prosegue la seconda edizione del Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, organizzato dall'Associazione Psicoattività grazie al contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che il Covid aveva interrotto nel 2020 e che ha ripreso le sue attività lo scorso 28 settembre con un incontro online dal titolo “Il costo mentale delle notifiche” con Mauro Murgia (ancora disponibile sulla pagina Facebook @festivaldellapsicologiafvg).

Tutti gli appuntamenti proposti accostano conferenze e approfondimenti di tipo scientifico a performance artistico-culturali: con un approccio divulgativo, gli eventi del Festival hanno lo scopo di diffondere la cultura psicologica con strumenti multidisciplinari.

Il Festival, sotto la direzione scientifica di Claudio Tonzar - psicologo, psicoterapeuta e docente all'Università di Urbino, oltre che Presidente di Psicoattività - affronta il tema “Dalle credenze alle scienze psicologiche” e parte dall’analisi delle tante “credenze fallaci” che accompagnano la nostra vita quotidiana.

Molte persone sono convinte di comprendere le dinamiche di alcuni processi psicologici, anche se spesso si tratta solo di teorie ingenue che non collimano con le conoscenze scientifiche relative a quegli stessi processi. Le “credenze fallaci” influenzano la percezione del mondo e le scelte delle persone: il Festival della Psicologia, partendo dalla doppia prospettiva artistica e scientifica, si ripromette di raccontare in modo divulgativo come sia possibile ridurre le discrepanze tra le teorie psicologiche ingenue e le attuali conoscenze scientifiche di settore. L'idea principale della manifestazione è quella di sviluppare nelle persone conoscenza, sensibilità e consapevolezza verso i temi di natura psicologica per migliorare la qualità della vita degli individui, dei gruppi e della comunità.

Venerdì 5 novembre è atteso il primo appuntamento (in presenza) ed è a Gradisca d’Isonzo, alla Sala Bergamas alle 18. Al centro l’incontro “Aggressività: in noi o nel contesto sociale?”: a parlarne sarà il prof. Andrea Carnaghi, professore ordinario di Psicologia Sociale presso l’Università degli Studi di Trieste. Seguirà, a partire dalle 19.30, la serata a cura dall’Associazione Examina che propone a proiezione del film “Effetto Lucifero”.

Venerdì 12 novembre a Gorizia all’Auditorium della Cultura Friulana, alle 18, il Festival prosegue con “La memoria umana: registrazione o ricostruzione?” e ne parlerà la prof.ssa Rossana De Beni, già professore ordinario dall’Università di Padova dove insegna Psicologia dell’invecchiamento e Psicologia della Personalità e delle Differenze Individuali. La sera (ore 20) il concerto organizzato nell’ambito del Festival di Psicologia per Nei Suoni dei Luoghi dall’Associazione Progetto Musica, si sposta al Castello di Kronberk di Nova Gorica con alcuni giovani e preparatissimi solisti impegnati in un programma tutto morzartiano.

Venerdì 19 novembre il Festival si conclude a Cormons dove, nel Teatro Comunale, alle 18 viene proposto il primo incontro dal titolo “Felicità: basta la salute?”: a parlarne sarà la prof.ssa Marta Bassi, professore associato di Psicologia Generale presso l’Università degli Studi di Milano “La Statale”. Introdurranno la serata Claudio Tonzar, direttore scientifico Secondo Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, Università di Urbino e Tiziano Agostini, professore ordinario di Psicologia Generale, Dipartimento di Scienze della Vita, Università degli Studi di Trieste. Alle 20.30 tocca nuovamente alla musica: nella stessa sala sarà proposto un concerto, sempre a cura di Associazione Progetto Musica (UD): si tratta del “Viaggio al Centro della Musica. Alla scoperta dell’essenza della musica e di come agisce sulle nostre emozioni” con Valentina Lo Surdo, musicista, conduttrice radiofonica e televisiva, Francesca Sperandeo al pianoforte e Valentina Danelon al violino. In programma musiche di Mozart, Schubert, Beethoven, Bach, Pärt.

COME PARTECIPARE AL FESTIVAL.In ottemperanza alle normative vigenti sarà possibile partecipare agli eventi del Festival solo con Green Pass. Inoltre per poter partecipare ai singoli eventi del Festival è obbligatoria la prenotazione.

Per prenotare è necessario compilare un form online che troverete sul sito sulla pagina dell'evento indicando il nome e cognome del partecipante, una mail e un contatto telefonico, entro le 12 del giorno precedente all’evento.

Solo per i concerti di Nova Gorica e Cormons la prenotazione va effettuata telefonando al 0432-532330 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 15 o inviando una mail

all’indirizzo: biglietteria@associazioneprogettomusica.org.

La prenotazione per questi due concerti deve essere effettuata entro le 15 del giorno precedente. Gli spettatori che hanno prenotato devono presentarsi all’ingresso del concerto almeno 30 minuti prima del suo inizio.

Invitiamo coloro che hanno effettuato la prenotazione di tutti gli altri eventi a presentarsi all’ingresso almeno 15 minuti prima dell’inizio, in caso contrario non potrà essere garantito il posto riservato con la prenotazione.

Il Festival è realizzato dall’Associazione Psicoattività (Palmanova), con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in partnership con l’Università degli Studi di Trieste, i Comuni di Trieste, Palmanova, Gradisca d’Isonzo, Cormòns, Associazione Progetto Musica (UD), Teatro degli Asinelli (TS), Associazione Examina (GO), Aetos - Scuola di specializzazione in psicoterapia (PN), Mongolfiere Tascabili (Villesse, GO) in collaborazione Kulturni Dom di Nova Gorica e Club per l'Unesco di Udine.

