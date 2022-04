Torna il premio di laurea in memoria di Renzo Di Luca

L’associazione Alzheimer Isontino in collaborazione con l’Università di Trieste e con il contributo economico del Comune di Staranzano, promuove un concorso per l’assegnazione del quinto Premio di Laurea in memoria di Renzo Di Luca.

Il riconoscimento, dell’importo di 1.200 euro, vuole ricordare Di Luca che è stato per molti anni componente del Direttivo dell’associazione, ma anche un famigliare che ha accudito con amore la moglie malata, testimoniando la sua esperienza in un libro toccante, ‘Un cuore fenomenale’.

Il bando, pubblicato sul sito dell'Università di Trieste, scade il 29 aprile; possono partecipare alla selezione i laureati dell’Ateneo che abbiano conseguito il Diploma di Laurea Specialistica/Magistrale in qualsiasi corso di laurea, negli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e abbiano svolto una tesi inerente la malattia di Alzheimer.

Sarà premiato il candidato che abbia affrontato in modo innovativo il tema proposto e contribuito ad apportare nuove idee per il miglioramento del benessere dei malati e dei loro famigliari.