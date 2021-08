Torna il soggiorno estivo per i bimbi asmatici

Anche questa estate l’Associazione Alpi - Allergie e Pneumopatie Infantili di Udine organizza il consueto soggiorno estivo per i bambini e ragazzi asmatici. L’appuntamento è a Fusine dal 22 al 29 agosto. “Abbiamo ritenuto di svolgere il soggiorno per dimostrare che solo con la collaborazione e la responsabilizzazione si possono ottenere risultati sul piano della prevenzione e della vita sociale e per permettere ai bambini asmatici di soggiornare in un luogo salutare, facendo attività fisica quotidiana, puntando sul self-management (riconoscimento dei sintomi e assunzione della terapia da parte del bambino stesso) in modo da renderli autonomi e responsabili anche a casa e a scuola, dove si verificano buona parte delle ricadute”, spiega l’allergopneumologo Mario Canciani, presidente dell’Associazione Alpi.

Durante il soggiorno saranno attuate tutte le misure anti-Covid: distanziamento sociale, obbligo di indossare la mascherina se si sta a meno di un metro, lavaggio continuo delle mani, vita all’aria aperta, divisione dei partecipanti in piccoli gruppi evitando la commistione durante la permanenza e durante le attività fisiche. Inoltre, come ulteriore misura precauzionale, tutti i locali frequentati dai bambini saranno sottoposti a ozonizzazione con apparecchio professionale di alta potenza.

Proseguiranno i normali controlli medici (visite, prove del respiro, esame dei gas polmonari, resistenza alla fatica, valutazione degli indici di infiammazione polmonare, ...).

“Non potendo eseguire la speleoterapia per ragioni legate alla pandemia, quest’anno punteremo sulla forestoterapia, ovvero su camminate nei boschi respirando le essenze liberate dagli alberi, secondo un precedente studio che avevamo condotto, sulla misurazione dei rumori respiratori con un apparecchio particolare che registra i suoni respiratori e sulla misurazione della temperatura dell’esalato, cioè il fiato, utilizzando un apparecchio che è sensibile al centesimo di grado”, spiega Canciani.

